«Краснодар» с минимальным счетом проиграл «Олимпиакосу» в товарищеском матче
20:44
«Краснодар» провел товарищеский матч против «Олимпиакоса». Российский клуб уступил с минимальным счетом — 0:1.
Товарищеские матчи. Клубы
«Краснодар» — «Олимпиакос П» — 0:1 (0:0)
Гол: Сурлис, 82.
«Краснодар»: Агкацев, Стоцкий, Сорокин, Кайо, Рамирес (Чернов, 46), Сулейманов, Сперцян, Газинский, Кабелла, Черников (Ионов, 70), Ильин (Вилена, 70).
Предупреждение: Сперцян, 83.
27 июня.
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