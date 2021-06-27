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«Краснодар» с минимальным счетом проиграл «Олимпиакосу» в товарищеском матче

20:44
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«Краснодар» провел товарищеский матч против «Олимпиакоса». Российский клуб уступил с минимальным счетом — 0:1.

Товарищеские матчи. Клубы

«Краснодар» — «Олимпиакос П» — 0:1 (0:0)

Гол: Сурлис, 82.

«Краснодар»: Агкацев, Стоцкий, Сорокин, Кайо, Рамирес (Чернов, 46), Сулейманов, Сперцян, Газинский, Кабелла, Черников (Ионов, 70), Ильин (Вилена, 70).

Предупреждение: Сперцян, 83.

27 июня.

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