Хенрик Ларссон: «Джордан счастлив в России, он даже собаку перевез»

Экс-нападающий «Барселоны» Хенрик Ларссон в интервью программе «19:22» на YouTube рассказал, как чувствует себя его сын Джордан в России.

— Довольны ли вы его выступлением?

— Я доволен его выступлением, он вчера вошел в игру с 53-й минуты и забил 2 гола. Для игрока, который выходит на замену, очень важно сразу нащупать ритм игры, и Джордану вчера это удалось. Я очень счастлив за него!

— Он знал, что вы находитесь на трибуне? Насколько его это подстегнуло?

— Безусловно, знал. Вчера на игре был не только я, но и его мама, сестра, девушка, вся семья собралась. Для любого игрока здорово, когда родные поддерживают на стадионе.

— Джордан перешел в «Спартак» в том же возрасте, что и вы — в зарубежную команду — «Фейеноорд». Как он ощущает себя в России?

— Когда футболист переезжает в другую страну, поначалу приходится непросто. Сначала тебе приходится жить в отеле — это не дом, в нем нет чувства уюта. Но недавно Джордан с девушкой нашли здесь жилье, которое теперь они могут назвать своим домом. Им здесь очень нравится. Обживаются в Москве потихоньку, даже собаку перевезли. Джордан счастлив в России.

— Расскажите о вашем посещении музея.

— Пару дней назад посетил музей, это было что-то невероятное! Все эти электронные современные гаджеты, устройства, когда ты можешь визуализировать историю — это очень интересно. На поле тоже выходил — прекрасного качества поляна. В целом стадион «Спартака» оставляет наилучшее впечатление.