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22 октября 2025, 23:20

Жерсон — о слухах про свое недовольство в «Зените»: «Я всем доволен в клубе»

Роман Кольцов
Корреспондент
Жерсон.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Зенита» Жерсон отреагировал на информацию о своем недовольстве в клубе.

«К сожалению, в современном мире, особенно в мире футбола, постоянно о чем-то пишется и говорится. О том, что не имеет общего с действительностью. Как какие-то люди в Бразилии могут знать, что происходит у меня в голове здесь, в России? Мой главный ответ — на поле. Я нахожусь в прекрасных отношениях со всеми игроками в «Зените». Я не читаю новости, до меня только доходят какие-то слухи. Общаюсь с партнерами по команде, владею несколькими языками. Английский знаю не так хорошо, но все равно стараюсь общаться с теми, кто не знает португальский. Иногда спрашиваю у них, что пишут. Конечно, ничего общего с действительностью это не имеет. Я всем доволен в «Зените» и сегодня на поле постарался дать ответ на все эти слухи.

Я нахожусь в хороших отношениях со всеми бразильцами, которые играют в «Зените». Это друзья, которых мне подарил футбол. При этом я хорошо общаюсь с российскими футболистами — с Мостовым и Соболевым, например. На том уровне английского, которым я владею, мы можем объясняться. Но Вендел — человек не только из моего родного города, мы росли в соседних районах. У нас чуть больше общего, и бывает, что мы вместе проводим время за пределами футбольного поля. Мой стиль жизни чуть более схож с Венделом, с ним у нас более тесные отношения. Но я стараюсь поддерживать дружескую атмосферу со всеми в команде», — сказал Жерсон.

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» этим летом. Он провел за сине-бело-голубых 8 матчей и забил 1 гол.

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Жерсон
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4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
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 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
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 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
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 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
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