Жерсон — о слухах про свое недовольство в «Зените»: «Я всем доволен в клубе»
Полузащитник «Зенита» Жерсон отреагировал на информацию о своем недовольстве в клубе.
«К сожалению, в современном мире, особенно в мире футбола, постоянно о чем-то пишется и говорится. О том, что не имеет общего с действительностью. Как какие-то люди в Бразилии могут знать, что происходит у меня в голове здесь, в России? Мой главный ответ — на поле. Я нахожусь в прекрасных отношениях со всеми игроками в «Зените». Я не читаю новости, до меня только доходят какие-то слухи. Общаюсь с партнерами по команде, владею несколькими языками. Английский знаю не так хорошо, но все равно стараюсь общаться с теми, кто не знает португальский. Иногда спрашиваю у них, что пишут. Конечно, ничего общего с действительностью это не имеет. Я всем доволен в «Зените» и сегодня на поле постарался дать ответ на все эти слухи.
Я нахожусь в хороших отношениях со всеми бразильцами, которые играют в «Зените». Это друзья, которых мне подарил футбол. При этом я хорошо общаюсь с российскими футболистами — с Мостовым и Соболевым, например. На том уровне английского, которым я владею, мы можем объясняться. Но Вендел — человек не только из моего родного города, мы росли в соседних районах. У нас чуть больше общего, и бывает, что мы вместе проводим время за пределами футбольного поля. Мой стиль жизни чуть более схож с Венделом, с ним у нас более тесные отношения. Но я стараюсь поддерживать дружескую атмосферу со всеми в команде», — сказал Жерсон.
Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» этим летом. Он провел за сине-бело-голубых 8 матчей и забил 1 гол.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
14
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
15
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 1
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|1 : 2
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|1 : 2
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|1 : 1
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0