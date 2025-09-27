Хавбек «Ростова» Миронов — о словах Талалаева: «Зазвездился. Нужно чуть-чуть снимать корону, чтобы ему ее не поправляли»

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов поделился мнением о словах главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева после матча 9-го тура РПЛ.

Игра в Калининграде завершилась вничью 0:0. После игры Талалаев в комментарии matchtv.ru заявил: «Ростов» приехал за ничьей, это было видно по их манере игры».

«Удивили ли слова Талалаева? Конечно. Ну нельзя так говорить. Нужно хотя бы чуть-чуть снимать корону, чтобы ему ее не поправляли. Я уважаю его как тренера и человека, но блин, не надо так выражаться напрямую. Зазвездился? Ну конечно, как по-другому.

[О результатах «Балтики» в сезоне РПЛ-2025/26]. Будем их называть выскочками. Мы прервали их победную серию. Завтра [в матче с ЦСКА] им тоже по шапке дадут», — цитирует Миронова «РБ Спорт».

«Балтика» после девяти матчей набрала 17 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. 28 сентября калининградцы сыграют в гостях с ЦСКА в 10-м туре чемпионата.