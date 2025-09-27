Футбол
27 сентября, 22:28

Хавбек «Ростова» Миронов — о словах Талалаева: «Зазвездился. Нужно чуть-чуть снимать корону, чтобы ему ее не поправляли»

Руслан Минаев

Полузащитник «Ростова» Алексей Миронов поделился мнением о словах главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева после матча 9-го тура РПЛ.

Игра в Калининграде завершилась вничью 0:0. После игры Талалаев в комментарии matchtv.ru заявил: «Ростов» приехал за ничьей, это было видно по их манере игры».

«Удивили ли слова Талалаева? Конечно. Ну нельзя так говорить. Нужно хотя бы чуть-чуть снимать корону, чтобы ему ее не поправляли. Я уважаю его как тренера и человека, но блин, не надо так выражаться напрямую. Зазвездился? Ну конечно, как по-другому.

[О результатах «Балтики» в сезоне РПЛ-2025/26]. Будем их называть выскочками. Мы прервали их победную серию. Завтра [в матче с ЦСКА] им тоже по шапке дадут», — цитирует Миронова «РБ Спорт».

«Балтика» после девяти матчей набрала 17 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. 28 сентября калининградцы сыграют в гостях с ЦСКА в 10-м туре чемпионата.

Алексей Миронов
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Denizzz77

    талалаев сам ,ни как футболист,ни как тренер ничего не добился,чтобы уничижительно говорить о соперниках, и если обратите внимание балтика не забивает в чемпионате 3 матча, и это только начало

    29.09.2025

  • Андрюфан

    Миронов пусть научиться играть и чего то добьётся в своей профессии прежде чем вякать на Талалаева. Зарвавшийся юнец. А глупости свои пусть здесь, вместе с нами, диванными экспертами, высказывает, если невмоготу

    28.09.2025

  • Independent forever

    Все правильно сказал парень. Талалаеву следует следить как за своим поведением, так и за высказываниями. Эдакая быдлохамоватая манера уже достала.

    28.09.2025

  • Diman_madridista

    Ну конечно Талалаев не прав, конечно Ростов играет в тики-таку, и дома, и в гостях. В графе "забитые мячи" все об этом говорит

    28.09.2025

  • ritenyto

    Посмеёмся :)

    28.09.2025

  • Denizzz77

    а кто такой Талалаев? и почему миронов не может высказаться, он такой же участник премьер лиги как Талалаев, которого уже откуда только не выгоняли. ваше же мнение здесь никто не спрашивает, но вы же его высказываете

    28.09.2025

  • Denizzz77

    прав на 100%

    28.09.2025

  • Grinopel

    Охреневшие делают разницу. Охреневшие двигают болото.

    28.09.2025

  • Андрюфан

    Кто такой этот Миронов?!)) Ещё и мнение у него спрашивают) Талалаев может нравиться/не нравиться. Но результат его работы, игра его команд ФАКТ. Нравится вам это или нет. А Миронов пусть уделит время на тренировках непосредственной работе с мячом, а не выпучиванию глаз, подниманию бровей и аппелированию к судье.

    27.09.2025

  • Gordon

    Прав. Талалаев охреневший совершенно.

    27.09.2025

    • Глушенков — о Радимове, который признал его лучшим игроком матча с «Оренбургом»: «Разбирается в футболе лучше Аршавина»

    Галактионов — о схеме «Локомотива»: «Вы называли это «ромбом Николича». Назовите теперь «четырехугольник Галактионова»
