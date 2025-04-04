Кутицкий о продлении контракта с «Динамо»: «Это мой второй дом и семья»

Полузащитник московского «Динамо» Александр Кутицкий прокомментировал продление контракт с клубом до 2029 года.

«Очень счастлив, что продлил контракт с родным клубом. По сути, это мой второй дом, вторая семья — на клубной базе знаю абсолютно всех. Поэтому для меня было важно продлить контакт со своей командой. Для меня «Динамо» — это все!

Цели? Дальше прибавлять, приносить пользу команде и выполнять то, что от меня требуют тренеры. Конечно же, хочется выиграть Кубок России и чемпионство с родным клубом. Буду стараться всеми силами помогать команде», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Кутицкий в этом сезоне забил 1 мяч и сделал 1 голевой пас в 22 матчах за бело-голубых. Всего за «Динамо» он провел 72 матча — 2 гола и 2 результативные передачи.