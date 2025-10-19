«Рубин» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Рубин» и «Балтика» встречаются в матче 12-го тура чемпионата России в воскресенье, 19 октября. Игра на «Ак Барс Арене» в Казани начинается в 17.00 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Рубин» — «Балтика» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 12-й тур.

19 октября 2025, 17:00. Ак Барс Арена (Казань)

В прямом эфире игру покажет канал «Матч Премьер», трансляция начинается за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru на платной основе.

В 11 турах чемпионата России «Рубин» набрал 18 очков, «Балтика» — 20. В 11-м туре казанцы победили «Крылья Советов» — 2:0, а калининградцы с тем же счетом обыграли махачкалинское «Динамо».