18-летний полузащитник «Динамо» Маринкин успешно сдал ЕГЭ

18-летний полузащитник «Динамо» Тимофей Маринкин рассказал «СЭ» о сдаче ЕГЭ.

— Как сдал ЕГЭ?

— Первый экзамен был по русскому языку. Помню, как ждали, когда нам раздадут бланки. Написал, да и ушел.

— Что за сочинение было?

— «Возможен ли героизм в мирное время?»

— Возможен ли?

— Конечно. Надо было опираться на текст. Достался не самый простой. Потом оказалось, что некоторые тексты даже не совпали с темой сочинения. Так что самому приходилось придумывать.

— Какой экзамен был самым сложным?

— Достаточно хорошо все написал. Не было волнения, боязни. Только когда приходили результаты, было немного страшно смотреть, что может быть.

— Обычно просят посмотреть родителей или друзей.

— Сам спокойно смотрел и радовался, что сдал.

За все экзамены баллы не считал. Математику написал на четверку.

Английский — 60 баллов. Русский — 60 с чем-то баллов.

— Куда дальше будешь поступать?

— Пока думаю с родителями. Либо в университет, который у нас находится при клубе, либо в какой-то другой.

— На какое направление?

— Тоже пока не рассуждал.