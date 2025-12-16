Кисляк стал самым подорожавшим игроком РПЛ
Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов чемпионата России.
Самым подорожавшим стал хавбек ЦСКА Матвей Кисляк. Стоимость полузащитника выросла на 4 миллиона евро и теперь составляет 20 миллионов.
В тройке также располагаются форвард «Зенита» Педро с приростом 3 миллиона евро и общей стоимостью 15 миллионов и вингер ЦСКА Кирилл Глебов (прирост — 3 миллиона и стоимость — 8 миллионов).
Самым дорогим российским игроком является полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, его стоимость выросла на 2 миллиона евро — до 25 миллионов.
20-летний Кисляк в сезоне-2025/26 провел 27 матчей, забил 5 голов и сделал 5 результативных пасов.
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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14
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16
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|Рубин – Краснодар
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|Акрон – Зенит
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|Факел – Динамо Мх
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