Кисляк стал самым подорожавшим игроком РПЛ

Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов чемпионата России.

Самым подорожавшим стал хавбек ЦСКА Матвей Кисляк. Стоимость полузащитника выросла на 4 миллиона евро и теперь составляет 20 миллионов.

В тройке также располагаются форвард «Зенита» Педро с приростом 3 миллиона евро и общей стоимостью 15 миллионов и вингер ЦСКА Кирилл Глебов (прирост — 3 миллиона и стоимость — 8 миллионов).

Самым дорогим российским игроком является полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, его стоимость выросла на 2 миллиона евро — до 25 миллионов.

20-летний Кисляк в сезоне-2025/26 провел 27 матчей, забил 5 голов и сделал 5 результативных пасов.