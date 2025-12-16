Стоимость Батракова выросла до 25 миллионов евро — он самый дорогой российский футболист

Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов чемпионата России.

Самым дорогим российским игроком стал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Стоимость хавбека увеличилась на 2 миллиона евро и составляет 25 миллионов.

20-летний россиянин вместе с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном являются самыми дорогими игроками РПЛ. В тройку также входит форвард «Зенита» Луис Энрике — 24 миллиона евро.

В сезоне-2025/26 Батраков провел 23 матча, забил 15 голов и сделал 6 результативных передач.