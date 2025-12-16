Стоимость Батракова выросла до 25 миллионов евро — он самый дорогой российский футболист
Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов чемпионата России.
Самым дорогим российским игроком стал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. Стоимость хавбека увеличилась на 2 миллиона евро и составляет 25 миллионов.
20-летний россиянин вместе с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном являются самыми дорогими игроками РПЛ. В тройку также входит форвард «Зенита» Луис Энрике — 24 миллиона евро.
В сезоне-2025/26 Батраков провел 23 матча, забил 15 голов и сделал 6 результативных передач.
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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