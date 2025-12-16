Жерсон возглавил список самых подешевевших игроков РПЛ

Полузащитник «Зенита» Жерсон стал самым подешевевшим футболистом РПЛ.

Стоимость бразильца упала на 4 миллиона евро и теперь составляет 18 миллионов. Далее располагается хавбек сине-бело-голубых Вендел, чья стоимость упала на 3 миллиона евро — до 15 миллионов.

На 2 миллиона евро снизилась стоимость игроков «Спартака» Жедсона Фернандеша (18 миллионов евро), Ливая Гарсии (10 миллионов), футболистов «Краснодара» Джона Кордобы (10 миллионов), Гаэтана Перрена (6 миллионов), а также форварда «Зенита» Луисано Гонду (8 миллионов).

Самым подорожавшим стал хавбек ЦСКА Матвей Кисляк — 20 миллионов евро.