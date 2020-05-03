Хавбек ЦСКА Кучаев признался, что случайно попал в футбол

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о том, как начал заниматься футболом.

«Попал на самом деле случайно. Тренер пришел к нам в класс, где я учился, и просто предложил прийти к нему на занятие. И все пошли заниматься, не понимая, куда и зачем мы идем — просто так, чтобы занять свободное время. Именно этот тренер стал первым в моей жизни», — приводит слова Кучаева пресс-служба РФС.

В сезоне-2019/20 22-летний Кучаев провел 27 матчей за красно-синих и сделал одну результативную передачу.