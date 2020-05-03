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Хавбек ЦСКА Кучаев признался, что случайно попал в футбол

13:09
Константин Кучаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Константин Кучаев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказал о том, как начал заниматься футболом.

«Попал на самом деле случайно. Тренер пришел к нам в класс, где я учился, и просто предложил прийти к нему на занятие. И все пошли заниматься, не понимая, куда и зачем мы идем — просто так, чтобы занять свободное время. Именно этот тренер стал первым в моей жизни», — приводит слова Кучаева пресс-служба РФС.

В сезоне-2019/20 22-летний Кучаев провел 27 матчей за красно-синих и сделал одну результативную передачу.

Дополнительная информация:

https://www.rfs.ru/news/211654

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