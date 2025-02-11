Хавбек ЦСКА Глебов прокомментировал возможный перелом лодыжки

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о своем повреждении.

19-летний футболист получил травму в матче против «Краснодара» (1:2) за третье место в Зимнем кубке РПЛ. Врач ЦСКА Филипп Чубаровский заявил, что у игрока подозрение на перелом лодыжки.

«Друзья, привет. Со мной уже все более-менее, обошлось. Сейчас уже находимся в аэропорту. Немного могу наступать. Завтра уже будем обследоваться и все будет ясно», — сказал Глебов в видео в своем Telegram-канале.

В первой части сезона 19-летний футболист провел десять матчей во всех турнирах, отличившись одним голом.