Зазулин — о зимнем турнире в ОАЭ: «Спартаку», наверное, больше надо выиграть этот финал»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых против «Спартака» в финале Winline Зимнего кубка РПЛ.

— «Спартаку», наверное, больше надо выиграть этот финал, хоть какой-то титул. Но если серьезно, красно-белые интересно и дерзко играли в концовке первой части сезона. То есть виден коллектив единомышленников, которые хотят выигрывать. Так что это будет серьезный соперник для «Зенита» в финале зимнего турнира. Да и составы наверняка уже будут приближенные к основным, все же это финал. Но матч в целом, конечно, непредсказуемый. Как, в общем, и любая игра сейчас между командами первой пятерки, — цитирует Зазулина «РБ Спорт».

«Спартак» и «Зенит» сыграют во вторник, 11 февраля. Начало — в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.