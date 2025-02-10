Врач ЦСКА Чубаровский — Николичу: «У Глебова подозрение на перелом лодыжки»

Врач ЦСКА Филипп Чубаровский в разговоре с главным тренером армейцев Марко Николичем оценил повреждение хавбека Кирилла Глебова, полученное в матче против «Краснодара» (1:2) за третье место в Winline Зимнем кубке РПЛ.

«У Кирилла Глебова подозрение на перелом лодыжки», — сказал врач.

Полузащитник появился на поле во втором тайме. В концовке игры Глебов получил травму ноги и был заменен.