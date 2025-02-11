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Гладилин: «Стоит ожидать от «Спартака» игры в два форварда, учитывая переход Ливая Гарсии»

Даниил Аршавский

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Гладилин предположил, как изменится манера игры красно-белых после трансфера форварда Ливая Гарсии.

«Думаю, стоит ожидать от «Спартака» игры в два форварда весной, учитывая переход Ливая Гарсии. Гарсию за такие деньги покупали явно не на подмену Угальде. Его трансфер — безусловное усиление линии нападения», — цитирует Гладилина Legalbet.ru.

7 февраля Московский клуб объявил о подписании контракта на 3,5 года с 27-летним тринидадцем. Сумма трансфера Гарсии составила 20 миллионов евро с учетом бонусов.

С 2020 года форвард выступал за АЕК. В нынешнем сезоне нападающий забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи за 20 встреч.

Источник: Legalbet.ru
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Ливай (Леви) Гарсия
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3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
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16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
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