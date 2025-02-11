Гладилин: «Стоит ожидать от «Спартака» игры в два форварда, учитывая переход Ливая Гарсии»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Гладилин предположил, как изменится манера игры красно-белых после трансфера форварда Ливая Гарсии.

«Думаю, стоит ожидать от «Спартака» игры в два форварда весной, учитывая переход Ливая Гарсии. Гарсию за такие деньги покупали явно не на подмену Угальде. Его трансфер — безусловное усиление линии нападения», — цитирует Гладилина Legalbet.ru.

7 февраля Московский клуб объявил о подписании контракта на 3,5 года с 27-летним тринидадцем. Сумма трансфера Гарсии составила 20 миллионов евро с учетом бонусов.

С 2020 года форвард выступал за АЕК. В нынешнем сезоне нападающий забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи за 20 встреч.