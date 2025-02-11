Гладилин: «Стоит ожидать от «Спартака» игры в два форварда, учитывая переход Ливая Гарсии»
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Гладилин предположил, как изменится манера игры красно-белых после трансфера форварда Ливая Гарсии.
«Думаю, стоит ожидать от «Спартака» игры в два форварда весной, учитывая переход Ливая Гарсии. Гарсию за такие деньги покупали явно не на подмену Угальде. Его трансфер — безусловное усиление линии нападения», — цитирует Гладилина Legalbet.ru.
7 февраля Московский клуб объявил о подписании контракта на 3,5 года с 27-летним тринидадцем. Сумма трансфера Гарсии составила 20 миллионов евро с учетом бонусов.
С 2020 года форвард выступал за АЕК. В нынешнем сезоне нападающий забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи за 20 встреч.
Источник: Legalbet.ru
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|Родина – Рубин
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|Балтика – Зенит
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|16.09
|20:45
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|- : -
|17.09
|16:15
|Оренбург – Краснодар
|- : -
|17.09
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Юрий Горшков
Крылья Советов
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Лечи Садулаев
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