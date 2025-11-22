Футбол
Сегодня, 08:20

Хавбек «Балтики» Петров: «Мы играем жестко? Таков наш стиль, не собираемся от него отходить»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Полузащитник «Балтики» Максим Петров рассказал о том, как Андрей Талалаев мотивирует команду на каждый матч.

— Вы получили травму в матче с «Ахматом» и пропустили игру с «Краснодаром». Как ваше здоровье?

— Возвращаюсь в строй. Все нормально. Наш медицинский штаб качественно выполняет свою работу.

— Как смотрелась игра против «Краснодара» со стороны?

— Во-первых, мне самому очень хотелось выйти на поле. Горд за нашу команду! Хороший, качественный матч в исполнении «Балтики», особенно второй тайм. Считаю, мы были ближе к победе. После игры даже испытывал некоторое чувство сожаления, так как немного не дожали чемпиона страны.

— Андрей Талалаев заметил, что во втором тайме «Краснодара» вообще не было на поле.

— С трибуны мне тоже показалось, что у «Краснодара» вообще ничего не получалось в атаке. Я даже и не вспомню, чтобы у «быков» были какие-то моменты после перерыва. А у нас же, напротив, штанги, заблокированные удары, спасение Агкацева...

— Еще одна цитата Талалаева: «Нам не хватило нестандартности Макса Петрова»

— Что ж, это видение главного тренера. Хорошо (улыбается).

— Первый круг позади. Почему по большому счету так никто и не смог раскусить «Балтику»?

— Не думаю, что нас не смогли раскусить. Но против «Балтики» сложно играть, все это — результат нашей ежедневной работы. Благодаря тренерскому штабу, аналитическому отделу мы тщательно изучаем каждого соперника и стараемся готовить ему сюрпризы. Получается, это дает свои плоды.

— Складывается ощущение, что по физической подготовке «Балтика» в РПЛ даст фору любому сопернику.

— Пожалуй, соглашусь с вами. В первом круге мы идем на втором месте по пробегу (лидирует по этому показателю «Динамо». — Прим. «СЭ») и лидируем по дистанции на спринтах. Так что цифры говорят сами за себя.

— Многие «Балтику» хвалят, но есть и те, кто критикует за большое количество фолов, грубость, чрезмерную жесткость...

— У нас довольно агрессивный футбол. Он предполагает, что мы должны плотно располагаться рядом с соперниками. Применяем прессинг чуть ли не на протяжении всего матча. Отсюда, наверное, такое количество фолов. При этом не обращаем внимания на критиков, а придерживаемся своего стиля. И не собираемся отходить от этой линии.

— У «Балтики» вертикальный футбол. Талалаев требует, чтобы игроки как можно быстрее расставались с мячом и доставляли его в финальную треть?

— Мы отрабатываем определенные вещи на тренировках под каждого соперника. Но уже на поле можем импровизировать. Все ситуативно.

— В какой момент по ходу чемпионата поняли, что можете дать бой любому сопернику в РПЛ?

— Тренеры нас ментально подготовили еще до чемпионата. Говорили, что мы должны выходить спокойно против любой команды, даже топовой, и никого, ничего не бояться. По моим ощущениям, в середине первого круга поняли, что способны конкурировать со всеми в этой лиге.

— После какого матча? «С «Локомотивом» (1:1), «Зенитом» (0:0)?

— Конкретной игры не назову. Это скорее накопительный эффект после удачных матчей.

— Сейчас для вас вообще нет авторитетов?

— Есть хорошие, сильные команды. Но, как уже заметил выше, мы способны бороться со всеми. Не нужно никого бояться. Это и показал первый круг. Мы сумели потрепать нервы всем фаворитам, отнять у них очки. Только армейцы смогли нас обыграть, и то гол был забит в дополнительное время.

— Самая мотивирующая речь Талалаева перед матчем или в перерыве?

— Чего-то конкретного так с ходу и не скажу, наверное. Но у Андрея Викторовича перед каждой игрой новая речь, новые мотивационные слова! Он не повторяется и просто старается нас заряжать своей уверенностью.

— Мингиян Бевеев рассказывал, что его оштрафовали за то, что из-под него гол забил «Акрон». Вас тоже подвергали денежным санкциям?

— К счастью, пока меня не штрафовали. Стараюсь четко выполнять тренерские установки.

После 15 туров чемпионата России-2025/26 «Балтика» занимает пятое место в турнирной таблице с 28 очками. В субботу, 22 ноября команда из Калининграда сыграет на выезде с «Оренбургом» в 16-м туре, начало встречи — в 14.00 (мск).

Максим Петров.«Почему бы «Балтике» не стать русским «Лестером»?» Интервью Максима Петрова
Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
Максим Петров («Балтика»)
РПЛ: видео всех голов 16-го тура 21 ноября
«Волга» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
