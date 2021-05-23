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Хасимото из «Ростова» назвал только одного игрока в топ-3 РПЛ — себя

22:00
Кенто Хасимото. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Ростова». Фото «СЭ»
Кенто Хасимото. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник «Ростова» Кенто Хасимото не стал называть никого, кроме себя, в опросе футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит «СЭ» для определения лучшего игрока чемпионата России.

При этом среди игроков донского клуба лидирует вратарь Сергей Песьяков и форвард «Зенита» Сердар Азмун.

Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Ростова». Фото "СЭ"
Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Ростова». Фото «СЭ»

Голкипера назвали лучшим четыре одноклубника — Понтус Альмквист, Данил Глебов, Максим Осипенко и Деннис Хаджикадунич. У Азмуна — пять первых мест.

Сам Песьяков назвал такой топ-3: Азмун, Гжегож Крыховяк и Пабло (оба — «Локомотив»).

Итоги голосования по определению лучшего игрока чемпионата России-2020/21 — в ближайшее время в «СЭ».

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