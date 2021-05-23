Глушаков не включил ни одного игрока «Спартак» в тройку лучших в РПЛ
21:30
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не стал называть никого из «Спартака» в опросе футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит «СЭ» для определения лучшего игрока чемпионата России.
Экс-капитан красно-белых и «Локомотива» включил в топ-3 вратаря подмосковного клуба Илью Лантратова, полузащитника ЦСКА Николу Влашича и экс-хавбека «Рубина», «Динамо» и «Зенита», игрока «Сочи» Кристиана Нобоа.
Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Химок». Фото «СЭ»
Лантратов назвал в своей тройке только форвардов — Артема Дзюбу («Зенит»), Джордана Ларссона («Спартак») и Сердара Азмуна («Зенит»).
Итоги голосования по определению лучшего игрока чемпионата России-2020/21 — в ближайшее время в «СЭ».
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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
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