Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Глушаков не включил ни одного игрока «Спартак» в тройку лучших в РПЛ

21:30
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков и спартаковец Джордан Ларссон. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Химок». Фото «СЭ»
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков и спартаковец Джордан Ларссон. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков не стал называть никого из «Спартака» в опросе футболистов клубов премьер-лиги, который ежегодно проводит «СЭ» для определения лучшего игрока чемпионата России.

Экс-капитан красно-белых и «Локомотива» включил в топ-3 вратаря подмосковного клуба Илью Лантратова, полузащитника ЦСКА Николу Влашича и экс-хавбека «Рубина», «Динамо» и «Зенита», игрока «Сочи» Кристиана Нобоа.

Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Химок». Фото "СЭ"
Лучший игрок чемпионата России-2020/21: версия 11 футболистов «Химок». Фото «СЭ»

Лантратов назвал в своей тройке только форвардов — Артема Дзюбу («Зенит»), Джордана Ларссона («Спартак») и Сердара Азмуна («Зенит»).

Итоги голосования по определению лучшего игрока чемпионата России-2020/21 — в ближайшее время в «СЭ».

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Казалось, что катастрофы не избежать, но...» В Британии после разгрома от России нашу сборную назвали второй по силе в мире
Капризов сборной нужнее, чем Овечкин. Кто из форвардов окажется на чемпионате мира?
Худший чемпионат мира уже стал историческим. В Риге нет крутого хоккея, но таких сюжетов на ЧМ не было никогда
ЧМ-2021: расписание и результаты матчей 23 мая, Канада — США и другие игры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы