Биджиев — о поражении от «Спартака»: «Матч пошел не так, как нам бы хотелось»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев прокомментировал поражение от «Спартака» в 1-м туре РПЛ (0:1).

— Сложный матч для нас. Пошел не потому сценарию, как бы нам хотелось. Мы допустили много ошибок в обороне. Гол пропущен был в простой ситуации. Не так много получалось в атаке. После удаления могли рассчитывать только на контратаки. Будем готовиться к следующему матчу.

— Удивил ли «Спартак»?

— Спартак больше мячей направлял вперед на Заболотного. Не всегда успевали подстраховать. В прошлом сезоне было больше фланговых передач. «Спартак» понимал, что мы будем прессинговать, и они работали через Заболотного.

В следующем туре махачкалинское «Динамо» в гостях встретится с «Оренбургом», Игра пройдет 27 июля. 26 июля «Спартак» примет на своем поле с «Балтикой».