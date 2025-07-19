Биджиев — об игре после удаления Аззи: «Мы ждали свой момент»
Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев назвал причины поражения от «Спартака» (0:1) в матче 1-го тура РПЛ.
— Предыдущие матчи со «Спартаком» вам удавались лучше. С чем это связано?
— Это комплекс причин. Потери у нас и изменения в составе «Спартака». Не было того движения в первом тайме, которого мы ожидали. Это стало для нас проблемой.
— Насколько верно игроки вашей команды играли после удаления?
— Нам ничего не оставалось кроме как перейти на игру в четыре защитника. Нам нужно было правильно перекрывать всю ширину поля. Мы должны были ждать свой момент. Но этого, к сожалению, не произошло. Выпустили высокого Зиновича, в расчете что это может сработать на стандарте.
В следующем туре махачкалинское «Динамо» в гостях встретится с «Оренбургом», Игра пройдет 27 июля. 26 июля «Спартак» примет на своем поле с «Балтикой»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
|
2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
|
10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|14.08
|17:00
|Оренбург – Локомотив
|- : -
|15.08
|14:00
|Родина – Акрон
|- : -
|15.08
|16:15
|ЦСКА – Факел
|- : -
|15.08
|18:30
|Ростов – Рубин
|- : -
|15.08
|20:45
|Краснодар – Ахмат
|- : -
|16.08
|14:30
|Зенит – Динамо
|- : -
|16.08
|17:00
|Кр. Советов – Динамо Мх
|- : -
|16.08
|19:30
|Балтика – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0