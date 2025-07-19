Биджиев — об игре после удаления Аззи: «Мы ждали свой момент»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев назвал причины поражения от «Спартака» (0:1) в матче 1-го тура РПЛ.

— Предыдущие матчи со «Спартаком» вам удавались лучше. С чем это связано?

— Это комплекс причин. Потери у нас и изменения в составе «Спартака». Не было того движения в первом тайме, которого мы ожидали. Это стало для нас проблемой.

— Насколько верно игроки вашей команды играли после удаления?

— Нам ничего не оставалось кроме как перейти на игру в четыре защитника. Нам нужно было правильно перекрывать всю ширину поля. Мы должны были ждать свой момент. Но этого, к сожалению, не произошло. Выпустили высокого Зиновича, в расчете что это может сработать на стандарте.

В следующем туре махачкалинское «Динамо» в гостях встретится с «Оренбургом», Игра пройдет 27 июля. 26 июля «Спартак» примет на своем поле с «Балтикой»