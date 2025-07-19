Станкович — о дебюте Заболотного: «Настоящий боец. Любой тренер был бы рад иметь такого футболиста»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал победу над махачкалинским «Динамо» (1:0) в 1-м туре РПЛ.

— Что происходило в раздевалке в перерыве? Почему заменили Солари? Насколько вам было сложно сделать так, чтобы команда с таким же зарядом вышла на второй тайм?

— Причиной замены Солари стала желтая карточка. Мы продолжали играть, забивали голы. Они отменялись по разным причинам. В целом, доволен командой, я бы ничего не менял. Но будет много моментов, когда надо будет терпеть. Так закаляется характер.

— Как оцените игру Заболотного? И было ли такое в вашей карьере, когда отменяли столько голов в одной игре?

— Любой тренер был бы рад иметь такого футболиста. Это фундаментально. Настоящий боец. Он выполнил все, о чем мы просили его. Он не сдается никогда. Надеюсь, что смогу его использовать весь сезон. Поздравляю его с прекрасной игрой. Что касается работы арбитров, «большой-большой» без комментариев.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Балтику». Игра пройдет 26 июля. 27 июля махачкалинское «Динамо» в гостях встретится с «Оренбургом».