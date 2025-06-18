Экс-игрок «Ахмата» Харин: «Прорабатываем варианты продолжения карьеры в РПЛ»

Полузащитник Евгений Харин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

— Пока прорабатываем варианты продолжения карьеры в РПЛ, поэтому сказать что-то конкретное не могу. Сейчас набираю форму в индивидуальном порядке: пробежки, работа в тренажерном зале. Приходил пару раз на тренировки «Амкала», чтобы поработать с мячом.

— Рассматриваете вариант с медиалигой?

— Нет. Хочется еще минимум 5-6 лет поиграть на профессиональном уровне.

Последним клубом 30-летнего Харина стал «Ахмат», в котором он выступал с лета 2018 года. В прошлом сезоне хавбек провел 3 матча и не отметился результативными действиями.