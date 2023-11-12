Хавбек «Ахмата» Харин: «Мы провалили первую половину чемпионата России»

Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин высказался о поражении «Локомотиву» (1:2) в матче 15-го тура РПЛ и об игре команды в последних матчах.

«Мы провалили первую половину чемпионата. Не реализуем свои моменты, поэтому нет голов. Сегодня 25 минут второго тайма играли хорошо, но потеряли концентрацию и не доработали в эпизодах, вот и пропустили два мяча. В моменте с отмененным голом Ивана Олейникова мне показалось, что руки не было, но раз судья отменил гол, значит, она была», — приводит слова Харина «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Ахмат» с 12 очками находится на 15-м, предпоследнем, месте в турнирной таблице чемпионата России-2023/24.

28-летний Харин провел в этом сезоне 16 матчей во всех турнирах и сделал 2 результативные передачи.