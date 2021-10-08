Хачатурянц: «Сегодня коррупционная составляющая в судействе РПЛ невозможна»

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, назначенный исполняющим обязанности президента РПЛ, назвал обязательное качество для хорошего арбитра.

«Хороший судья дает возможность раскрыться игре. Если послушать экспертов, то вы поймете, что Карасев отсудил на хорошем уровне матч Лиги наций. Легче всего списать свой проигрыш на судью. У нас все больше матчей без судейских ошибок. Не готов себе приписывать лавры, которые происходят в судействе. Стали более понятны правила. В кодексе собрано все то, что должно соблюдаться в судейском мире. Никто не застрахован от судейских ошибок, но важно убрать субъективный фактор.

Сегодня коррупционная составляющая в судействе РПЛ невозможна. Есть ошибки, которые носят человеческий характер. Есть непростительные ошибки. Но они не связаны с коррупцией», — заявил Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».