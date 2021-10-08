Хачатурянц: «Сегодня коррупционная составляющая в судействе РПЛ невозможна»
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц, назначенный исполняющим обязанности президента РПЛ, назвал обязательное качество для хорошего арбитра.
«Хороший судья дает возможность раскрыться игре. Если послушать экспертов, то вы поймете, что Карасев отсудил на хорошем уровне матч Лиги наций. Легче всего списать свой проигрыш на судью. У нас все больше матчей без судейских ошибок. Не готов себе приписывать лавры, которые происходят в судействе. Стали более понятны правила. В кодексе собрано все то, что должно соблюдаться в судейском мире. Никто не застрахован от судейских ошибок, но важно убрать субъективный фактор.
Сегодня коррупционная составляющая в судействе РПЛ невозможна. Есть ошибки, которые носят человеческий характер. Есть непростительные ошибки. Но они не связаны с коррупцией», — заявил Хачатурянц в эфире «Матч ТВ».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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