Хачатурянц исключил возвращение арбитра Васильева к работе

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что, пока он занимает эту должность, отстраненный арбитр Станислав Васильев не сможет вернуться к работе

— Отстранение связано с результатами проверки, — сказал Хачатурянц. — Решением судейского комитета не рекомендован к включению ни в один список на следующий год. Это внутренняя проверка.

Слухи о том, что Васильеву кто-то дал пять миллионов рублей? Если бы я обладал возможностями следственных органов и он был бы пойман за руку, тогда это рассматривалось бы в другом месте. Но речь идет о слухах. Мне до игры из четырех источников позвонили и сказали, но информация юридически не доказана. Разве я могу сказать об этом открыто?

Никогда не принимаем решение по одному эпизоду и одной игре. Мы информацию накапливаем, не реагируем остро на скандалы в прессе. Но когда критическая масса становится приличной, в этот момент запускается процесс проверки. Теперь у нас есть четкий механизм — решение ЭСК. А дальше это выносится на исполком, где решение утверждается.

Сможет ли Васильев через год после проверок вернуться к работе? Нет, пока я являюсь главой комитета, он не вернется к работе, если сменится руководство, то новый глава комитета теоретически сможет его вернуть.

Васильев был отстранен после ошибки в матче между волгоградским «Ротором» и грозненским «Ахматом», который состоялся 1 мая.

Ранее СМИ сообщали, что РФС завершил служебную проверку в отношении арбитра Станислава Васильева и принял решение пожизненно отстранить его от работы на матчах РПЛ.

(Севастиан Терлецкий)

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