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ЦСКА объявил о создании инклюзивной команды для детей с ДЦП

18:15
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ЦСКА объявил на своем официальном сайте о создании инклюзивной футбольной команды для детей с ДЦП.

«ПФК ЦСКА — это клуб, который славится своими традициями большой красно-синей семьи. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы окружить ребят семейной заботой, вместе учиться преодолевать трудности, помогать добиваться успеха и двигаться дальше по жизни с высоко поднятой головой. Находясь на поле, ребенок чувствует командный дух, учится работать с игроками и тренером, опыт общения, который, к сожалению, он не всегда может получить в повседневной жизни. Футбол, как и любой спорт, воспитывает характер, оказывает большое влияние на формирование личности и конечно, приносит много положительных эмоций — это очень важно для всех детей без исключения. Поэтому, я считаю необходимым для клуба развивать направление инклюзивного футбола», — сказал генеральный директор клуба Роман Бабаев.

В футбольную команду приглашаются мальчики и девочки от 9 до 16 лет с ДЦП и другими неврологическими заболеваниями. Бесплатные занятия будут проводиться 2 раза в неделю на базе ДЮСШ ПФК ЦСКА на стадионе «Октябрь».

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/pfk-cska-sozdaet-inklyuzivnuyu-komandu-dlya-detey-s-dtsp/

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