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Источник: арбитр Васильев будет пожизненно отстранен от работы на матчах РПЛ

13:13
Станислав Васильев. Фото «СЭ»
Станислав Васильев. Фото «СЭ»
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Российский футбольный союз (РФС) по итогам служебной проверки отстранил арбитра Станислава Васильева от работы в Тинькофф РПЛ, сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, Васильев будет пожизненно отстранен от работы на матчах премьер-лиги и не попадет в списки судей на сезон-2021/22. В ближайшее время об этом должно быть объявлено официально.

В начале мая председатель судейского комитета РФС и председатель экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Ашот Хачатурянц заявил, что Васильев допустил грубейшую ошибку в игре «Ротор» — «Ахмат», несопоставимую с профессиональным уровнем судьи РПЛ. По результатам заседания ЭСК принято решение провести служебную проверку в отношении этого рефери. До ее окончания он будет отстранен от работы, а уже после ее завершения будет решаться вопрос о его дальнейшей работе.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/arbitr-stanislav-vasil-ev-budet-pozhiznenno-otstranen-ot-raboty-na-matchah-rpl/

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