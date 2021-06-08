Хачатурянц прокомментировал перспективы Лапочкина, которого УЕФА отстранил от судейства

Председатель судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказал свое мнение о деле арбитра Сергея Лапочкина, который был отстранен от работы решением УЕФА.

— Решение УЕФА принимается сегодня. К сожалению, он допустил ошибку. Если бы УЕФА разрешило ему пройти полиграф, чтобы доказать свою невиновность, уверен на 99 процентов, он бы прошел. С огромной долей вероятности он не причастен к тому, в чем его обвиняют. Надеюсь, что решение позволит оставить его в профессии. В чем именно дело? Был контакт с клубом, о котором он не доложил. Человек, который пытался его коррумпировать, был пойман.

15 апреля стало известно, что УЕФА отстранил Лапочкина от работы на 90 дней из-за нарушения пунктов дисциплинарного регламента о правонарушениях, связанных с коррупционной деятельностью в футболе, в частности, влиянии на результат матча или участие в договорной игре. По данным «СЭ», арбитр был отстранен из-за того, что не уведомил УЕФА о том, что на него выходили люди, которые просили обеспечить результат матча 2-го отборочного раунда Лиги Европы-2018/19 «Вентспилс» — «Бордо» (0:1).

(Севастиан Терлецкий)

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