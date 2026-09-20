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AMC Fight Nights
Бывший чемпион Fight Nights Григорий Пономарев умер в 31 год: что известно о смерти бойца 20 сентября 2026

Умер экс-чемпион Fight Nights Григорий Пономарев. Бойцу недавно исполнился 31 год

Евгений Нарижный
Корреспондент
Григорий Пономарев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Об уходе Григория из жизни сообщил его бывший соперник.

Не стало Григория Пономарева. О смерти выступавшего в тяжелом весе российского бойца сообщил его бывший соперник Юсуп Шуаев. За один год они провели три боя в промоушене Fight Nights, а со временем, по словам Шуаева, стали хорошо общаться. Обстоятельства смерти Пономарева пока не сообщаются.

«Ушел из жизни мой самый интересный и сильный соперник, который в итоге стал моим хорошим товарищем. Соболезную семье и близким, покойся с миром. Об обстоятельствах [смерти] я не знаю», — написал Шуаев в сториз.

Григорий Пономарев.«Бой Джигурды и Шпака — это уродство. Такие люди марают наш спорт». Гигант из зала Федора против фрик-боев

Пономарев родился 18 июля 1995 года. До перехода в профессиональные ММА он несколько лет выступал на любительском уровне и представлял Кемеровскую область. В 2018-м Григорий стал серебряным призером чемпионата России и Кубка страны по ММА, вошел в сборную России, а затем дошел до финала чемпионата мира в Бахрейне. Федерация ММА Кузбасса также указывает, что Пономарев имел звание мастера спорта международного класса.

К тому моменту он уже регулярно приезжал на сборы в Старый Оскол и тренировался в спорткомплексе имени Александра Невского вместе с бойцами, связанными с командой Федора Емельяненко. Сам Пономарев позднее уточнял, что формально не считает себя учеником Федора и в технической работе прежде всего ориентировался на Александра Мичкова, однако именно тренировки рядом с Емельяненко закрепили за тяжеловесом известное медийное прозвище — Гигант из зала Федора, которое придумал журналист Ярослав Степанов.

При росте около двух метров Пономарев в разные периоды весил от 120 до более чем 150 килограммов. Для выступлений в тяжелом весе ему приходилось заметно снижать массу перед поединками. В профессиональных ММА он дебютировал в декабре 2020 года в AMC Fight Nights, победив Шахмарала Джетписова техническим нокаутом в первом раунде, затем так же быстро разобрался с Тимофеем Мишевым. Всего Пономарев провел в Fight Nights восемь поединков и выиграл шесть из них.

Григорий Пономарев и Юсуп Шуаев.
Фото соцсети

Самым ярким моментом его карьеры стало противостояние с Шуаевым. Первый бой состоялся 25 марта 2022 года в Астрахани и проходил за пояс AMC Fight Nights в тяжелом весе. Во втором раунде Пономарев занимал верхнюю позицию в партере, однако рефери поднял спортсменов в стойку. После этого Шуаев перехватил инициативу и победил техническим нокаутом за несколько секунд до окончания раунда. После остановки в клетку зашло большое количество людей из окружения бойцов, а сам эпизод еще долго обсуждался участниками турнира.

Реванш прошел 14 октября того же года в Сочи. На этот раз Пономарев перевел Шуаева в партер, забрал спину и провел удушающий прием в концовке первого раунда. Победа принесла ему пояс AMC Fight Nights. Сразу после боя стороны договорились о третьей встрече, которая состоялась 18 марта 2023 года в Ульяновске. Пономарев вновь выиграл досрочно — остановка последовала после его ударов в партере на отметке 2:07 первого раунда. Счет в трилогии стал 2:1 в пользу Григория, а чемпионский пояс он защитил.

Именно после третьего боя Пономарев объявил, что прекратил работу с командой из Старого Оскола. Он перешел в московскую «Стрелу», где тренировался у Тараса Кияшко вместе с Александром Волковым. Григорий подчеркивал, что сохранил отношения с людьми из прежнего зала, но просил больше не называть его Гигантом из зала Федора. Почти одновременно завершились переговоры с ACA: в конце марта 2023 года Пономарев подписал контракт и вошел в Гран-при тяжеловесов.

Григорий Пономарев.«Я слишком громкий для команды Федора». Пономарев: восходящая русская звезда тяжелого веса теперь в ACA

Первый бой в новой организации стал последним в его профессиональной карьере. 11 августа 2023 года на ACA 161 Пономарев встретился с бывшим чемпионом лиги Мухуматом Вахаевым. Уже на первой минуте после борьбы Григорий неудачно поставил левую ногу, колено подвернулось, и продолжать поединок он не смог. Впоследствии Пономарев рассказывал о разрыве передней крестообразной и еще одной связки. Восстановление потребовало операций и затянулось на годы.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

За время вынужденной паузы жизнь Пономарева заметно изменилась. Он переехал в Москву, начал учиться в фармакологическом колледже и занялся косметологией. Григорий рассказывал, что освоил инъекционные процедуры, мезотерапию и биоревитализацию, принимал клиентов и рассматривал возможность в будущем открыть собственный салон. По его словам, работа вне спорта дала ему более стабильный доход и позволила отказаться от режима постоянных сборов, весогонок и подготовки к поединкам.

Пономарев также продолжал интересоваться фармакологией и вопросами восстановления спортсменов, консультировал бойцов по этой теме. При этом из спорта он полностью не исчез: занимался силовыми тренировками и армрестлингом, выступал на специализированных соревнованиях, а возможность возвращения в единоборства окончательно не закрывал. Летом 2025-го он говорил, что после восстановления ноги хотел бы снова попробовать себя в боях, хотя профессиональные ММА к тому моменту уже перестали быть его основным занятием.

О смерти Пономарева стало известно 20 сентября. Всего днем ранее ничего не предвещало его ухода: Григорий выкладывал посты в социальных сетях, отвечал на комментарии подписчиков.

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Григорий Пономарев
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