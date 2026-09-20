Умер экс-чемпион Fight Nights Григорий Пономарев. Бойцу недавно исполнился 31 год

Об уходе Григория из жизни сообщил его бывший соперник.

Не стало Григория Пономарева. О смерти выступавшего в тяжелом весе российского бойца сообщил его бывший соперник Юсуп Шуаев. За один год они провели три боя в промоушене Fight Nights, а со временем, по словам Шуаева, стали хорошо общаться. Обстоятельства смерти Пономарева пока не сообщаются.

«Ушел из жизни мой самый интересный и сильный соперник, который в итоге стал моим хорошим товарищем. Соболезную семье и близким, покойся с миром. Об обстоятельствах [смерти] я не знаю», — написал Шуаев в сториз.

Пономарев родился 18 июля 1995 года. До перехода в профессиональные ММА он несколько лет выступал на любительском уровне и представлял Кемеровскую область. В 2018-м Григорий стал серебряным призером чемпионата России и Кубка страны по ММА, вошел в сборную России, а затем дошел до финала чемпионата мира в Бахрейне. Федерация ММА Кузбасса также указывает, что Пономарев имел звание мастера спорта международного класса.

К тому моменту он уже регулярно приезжал на сборы в Старый Оскол и тренировался в спорткомплексе имени Александра Невского вместе с бойцами, связанными с командой Федора Емельяненко. Сам Пономарев позднее уточнял, что формально не считает себя учеником Федора и в технической работе прежде всего ориентировался на Александра Мичкова, однако именно тренировки рядом с Емельяненко закрепили за тяжеловесом известное медийное прозвище — Гигант из зала Федора, которое придумал журналист Ярослав Степанов.

При росте около двух метров Пономарев в разные периоды весил от 120 до более чем 150 килограммов. Для выступлений в тяжелом весе ему приходилось заметно снижать массу перед поединками. В профессиональных ММА он дебютировал в декабре 2020 года в AMC Fight Nights, победив Шахмарала Джетписова техническим нокаутом в первом раунде, затем так же быстро разобрался с Тимофеем Мишевым. Всего Пономарев провел в Fight Nights восемь поединков и выиграл шесть из них.

Григорий Пономарев и Юсуп Шуаев. Фото соцсети

Самым ярким моментом его карьеры стало противостояние с Шуаевым. Первый бой состоялся 25 марта 2022 года в Астрахани и проходил за пояс AMC Fight Nights в тяжелом весе. Во втором раунде Пономарев занимал верхнюю позицию в партере, однако рефери поднял спортсменов в стойку. После этого Шуаев перехватил инициативу и победил техническим нокаутом за несколько секунд до окончания раунда. После остановки в клетку зашло большое количество людей из окружения бойцов, а сам эпизод еще долго обсуждался участниками турнира.

Реванш прошел 14 октября того же года в Сочи. На этот раз Пономарев перевел Шуаева в партер, забрал спину и провел удушающий прием в концовке первого раунда. Победа принесла ему пояс AMC Fight Nights. Сразу после боя стороны договорились о третьей встрече, которая состоялась 18 марта 2023 года в Ульяновске. Пономарев вновь выиграл досрочно — остановка последовала после его ударов в партере на отметке 2:07 первого раунда. Счет в трилогии стал 2:1 в пользу Григория, а чемпионский пояс он защитил.

Именно после третьего боя Пономарев объявил, что прекратил работу с командой из Старого Оскола. Он перешел в московскую «Стрелу», где тренировался у Тараса Кияшко вместе с Александром Волковым. Григорий подчеркивал, что сохранил отношения с людьми из прежнего зала, но просил больше не называть его Гигантом из зала Федора. Почти одновременно завершились переговоры с ACA: в конце марта 2023 года Пономарев подписал контракт и вошел в Гран-при тяжеловесов.

Первый бой в новой организации стал последним в его профессиональной карьере. 11 августа 2023 года на ACA 161 Пономарев встретился с бывшим чемпионом лиги Мухуматом Вахаевым. Уже на первой минуте после борьбы Григорий неудачно поставил левую ногу, колено подвернулось, и продолжать поединок он не смог. Впоследствии Пономарев рассказывал о разрыве передней крестообразной и еще одной связки. Восстановление потребовало операций и затянулось на годы.

Фото Федор Успенский, «СЭ»

За время вынужденной паузы жизнь Пономарева заметно изменилась. Он переехал в Москву, начал учиться в фармакологическом колледже и занялся косметологией. Григорий рассказывал, что освоил инъекционные процедуры, мезотерапию и биоревитализацию, принимал клиентов и рассматривал возможность в будущем открыть собственный салон. По его словам, работа вне спорта дала ему более стабильный доход и позволила отказаться от режима постоянных сборов, весогонок и подготовки к поединкам.

Пономарев также продолжал интересоваться фармакологией и вопросами восстановления спортсменов, консультировал бойцов по этой теме. При этом из спорта он полностью не исчез: занимался силовыми тренировками и армрестлингом, выступал на специализированных соревнованиях, а возможность возвращения в единоборства окончательно не закрывал. Летом 2025-го он говорил, что после восстановления ноги хотел бы снова попробовать себя в боях, хотя профессиональные ММА к тому моменту уже перестали быть его основным занятием.

О смерти Пономарева стало известно 20 сентября. Всего днем ранее ничего не предвещало его ухода: Григорий выкладывал посты в социальных сетях, отвечал на комментарии подписчиков.