Густаво Сантос про лимит на легионеров: «Если игрок сильный, ему не требуется особое место на поле»

Бразильский нападающий «Краснодара» Густаво Сантос в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, помогает ли лимит на легионеров в чемпионате Бразилии молодым игрокам.

«Очень противоречивый вопрос. Уровень легионеров в Бразилии довольно высокий, но, схожий с местными ребятами. Игрок основной команды, который приходит из академии, сам по себе должен быть сильный. Я думаю, ему не требуется особое место в составе, чтобы показывать себя. Но такой подход работает, ведь игроки появляются, и во всем мире выбирают бразильцев», — cказал Сантос «СЭ».

В чемпионате Бразилии действует лимит на легионеров, при котором на матч нельзя заявлять больше 5 иностранцев.

Денис Клесарев