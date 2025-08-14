Футбол
14 августа, 11:00

Акинфеев рассказал, что мог перейти в «Баварию»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью «СЭ» рассказал о том, что мог перейти в «Баварию».

— Евгений Гинер сказал, что за все время у тебя не было ни одного предложения из Европы. А из России?

— Я не слышал ни о предложениях, ни о бумагах каких-то. Вообще такого не было. Единственное, перед чемпионатом мира в Бразилии ко мне подошел Капелло: «Я договорился с «Баварией». Поедешь? Будешь вторым после Нойера?» Ответил: «Нет, Фабио. Я не поеду под Нойером сидеть». Он удивился: «Это же «Бавария»!

Какая разница? Я не хочу ехать туда, чтобы не играть.

— То есть даже не рассматривал этот вариант?

— Нет, конечно. Нужно понимать, куда ты переходишь. Речь шла о том, чтобы сидеть на скамейке. Какой смысл?

— Можно было сказать себе: я выиграю конкуренцию. Как Сафонов перед трансфером в «ПСЖ».

— Чтобы выиграть конкуренцию у Нойера, нужно быть на четыре головы выше. У Моти хотя бы Доннарумма — итальянец, он выступает во французском клубе. Какой-то шанс есть. Нойер же — немец, играет в главном клубе Германии. Никогда в жизни там тебя не поставят — ты для них легионер.

— На месте Сафонова ты бы тоже не уехал?

— Мотя молодой. И выбрал такой путь. Играет или не играет, но он уже победитель Лиги чемпионов. И на конкретном этапе карьеры сделал правильный шаг. Если бы мне было 25, может быть, я сейчас по-другому мыслил. Но когда почти 40, куда ты уедешь?

К тому же сейчас совсем другое время. А тогда наш футбол был на пике: «Зенит» и ЦСКА выигрывали Кубок УЕФА, сборная феерила на Евро. Мы на равных бились с Германией, Испанией. Зачем уезжать? Если ты с европейскими грандами и здесь конкурируешь.

А когда приезжала условная Северная Ирландия, мы понимали, что точно их обыграем. В составе Павлюченко, Аршавин, Зырянов, Семак — мы-то еще были сопляками на подхвате. Сплав молодости и опыта. Зато какая химия у команды, какие игроки... Золотое время!

Счастлив, что его застал. Срываться не было смысла — ради чего?

Игорь Акинфеев.«Капелло спросил: «Поедешь в «Баварию»? Я договорился». Откровенное интервью Акинфеева

Игорь Акинфеев
ФК Бавария
ФК ЦСКА (Москва)
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
  • Slim Tallers

    Акинфеев пополнил славную семью брехунов. Ну и,правильно. А то неудобно перед остальными - те и в Реал,и в Ман Сити переходили,а легенду-43 никуда не звали. Теперь вот в Баварии почти поиграл.

    14.08.2025

  • Джон Сильвер

    Действительно,в те годы проходила информация,что Бавария интересовалась Акинфеевым и что тот отказался из-за конкуренции. И всё же,недолюбливая Акинфеева,я уважаю его за верность клубу.

    14.08.2025

  • Diman_madridista

    Вот прям очень интересно как так Капелло мог договориться с Баварией, к которой никогда не имел никакого отношения. Сумму трансфера он тоже согласовал с мюнхенцами и с Гинером?

    14.08.2025

  • DemolisherAjax

    Бавария никогда не знала о существовании "Легенды 43" :) Сказочники .

    14.08.2025

  • Сергей ЕФРЕМОВ

    А Лещук рассказывал, что мог перейти в Реал, а Дыркин из 2-й лиги, – что в Манчестер... хватит брехать-то... залолбали, бездари.

    14.08.2025

  • Millwall82

    Зачем уезжать? Если ты с европейскими грандами и здесь конкурируешь(с) Лукавит, КУЕФА это КУЕФА, отличные 2 достижения в российском футболе, а ЛЧ это ЛЧ, и там все не очень, у него 1/4 ЛЧ, достойно, однако какая конкуренция? Ну и РПЛ никогда не был ЛаЛигой, АПЛ, СериАлом, Бундесом. Но был рядом с французкой ЛяЛиг1.

    14.08.2025

  • ТочныйСчетМатчей

    14.08.2025

