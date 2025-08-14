Акинфеев — о критике тренера вратарей «Краснодара»: «Он прав во всем — я ничего не умею»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью «СЭ» отреагировал на слова тренера вратарей «Краснодара» о своей игре.

— Недавно твою игру публично разобрал тренер вратарей «Краснодара» Савченко. Читал его интервью?

— Не читал, но видел отрывок про себя.

— Его аргументы, почему ты не входишь в топ-3 голкиперов в России: «Игорь играет на инстинктах. Поймал, отбил — все просто. Игра Сафонова, Агкацева, Латышонка, Адамова намного сложнее. Поэтому они сильнее. В чем? Блокировка ударов при сближении с бьющим. Страховка высокой линии обороны. Игра ногами, в том числе под давлением. Если правой Акинфеев выносит далеко, то левой почти не отдает. А когда он последний раз выходил из ворот, чтобы подстраховать защитника? Я такого вообще не помню. Сафонов великолепно бросает мяч рукой. Акинфеев, например, так не умеет».

— Согласен с ним полностью. Я вообще ничего не умею! У меня нет 23 трофеев, 25-летней карьеры. Ничего нет. Он совершенно прав. На сто процентов.