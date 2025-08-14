Футбол
14 августа, 10:40

Акинфеев — о критике тренера вратарей «Краснодара»: «Он прав во всем — я ничего не умею»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью «СЭ» отреагировал на слова тренера вратарей «Краснодара» о своей игре.

— Недавно твою игру публично разобрал тренер вратарей «Краснодара» Савченко. Читал его интервью?

— Не читал, но видел отрывок про себя.

— Его аргументы, почему ты не входишь в топ-3 голкиперов в России: «Игорь играет на инстинктах. Поймал, отбил — все просто. Игра Сафонова, Агкацева, Латышонка, Адамова намного сложнее. Поэтому они сильнее. В чем? Блокировка ударов при сближении с бьющим. Страховка высокой линии обороны. Игра ногами, в том числе под давлением. Если правой Акинфеев выносит далеко, то левой почти не отдает. А когда он последний раз выходил из ворот, чтобы подстраховать защитника? Я такого вообще не помню. Сафонов великолепно бросает мяч рукой. Акинфеев, например, так не умеет».

— Согласен с ним полностью. Я вообще ничего не умею! У меня нет 23 трофеев, 25-летней карьеры. Ничего нет. Он совершенно прав. На сто процентов.

Игорь Акинфеев.«Капелло спросил: «Поедешь в «Баварию»? Я договорился». Откровенное интервью Акинфеева

Игорь Акинфеев
ФК ЦСКА (Москва)
  • AlAr

    У Акинфеева, конечно, есть минусы. Но в итоге его плюсы все минусы нивелируют! При всех равных с соперником наличие Акинфеева в воротах даёт возможность ЦСКА побеждать. Что и наблюдаем в результате.

    14.08.2025

  • vvi432

    Молодец! Хорошо ответил.

    14.08.2025

  • bandradio

    Приятно, когда все хорошо с самоиронией)

    14.08.2025

  • ТочныйСчетМатчей

    ;;Приветствуем!! Кого интересует заработок на Футбольных событиях? Есть 100% Источник по матчам! Информация не прогнозы, только 100% Инсайды! Если нужна 100% Информация, пишите; Форум - foot.forumes.ru/ (В интернете такой информации не найти)Если надоело ставить наугад... Пишите! Есть Информация по таким матчам! Только 100% Инсайды

    14.08.2025

