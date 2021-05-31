В «Спартаке» сообщили, что Гус Тил переходит в «Фейеноорд» на правах аренды
16:49
Полузащитник «Спартака» Гус Тил на правах аренды будет выступать за «Фейеноорд».
«Соглашение рассчитано на один год. «Спартак» имеет право вернуть игрока, если он проведет менее 50 процентов матчей в период с 02.07.21 по 01.01.22, при этом будучи не дисквалифицированным и здоровым», — сказал директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.
23-летний голландец в прошлом сезоне выступал за «Фрайбург» на правах аренды. Он отыграл семь матчей за первую команду в бундеслиге. Также Тил провел три игры в Тинькофф РПЛ за «Спартак».
(Артем Калинин)
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