Дзюба признан лучшим игроком сезона в «Зените»

Лучшим игроком «Зенита» в завершившемся сезоне признан нападающий команды Артем Дзюба, сообщает официальный сайт клуба 31 мая.

Дзюба набрал в итоговом опросе 43,22 процента голосов респондентов, опередив Андрея Мостового (23,19) и Далера Кузяева (19,25).

В минувшем сезоне форвард провел 34 матча, забил 22 гола и сделал 8 результативных передач. Нападающий стал лучшим бомбардиром Тинькофф РПЛ — на его счету 20 мячей — а также признан лучшим игроком сезона по версии статистического портала WhoScored.