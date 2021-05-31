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Дзюба признан лучшим игроком сезона в «Зените»

17:45
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Лучшим игроком «Зенита» в завершившемся сезоне признан нападающий команды Артем Дзюба, сообщает официальный сайт клуба 31 мая.

Дзюба набрал в итоговом опросе 43,22 процента голосов респондентов, опередив Андрея Мостового (23,19) и Далера Кузяева (19,25).

В минувшем сезоне форвард провел 34 матча, забил 22 гола и сделал 8 результативных передач. Нападающий стал лучшим бомбардиром Тинькофф РПЛ — на его счету 20 мячей — а также признан лучшим игроком сезона по версии статистического портала WhoScored.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-05-31-artem-dzyuba-priznan-g-drive-luchshim-igrokom-sezona-2020-21.htm

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