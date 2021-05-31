Дзюба признан лучшим игроком сезона в «Зените»
17:45
Лучшим игроком «Зенита» в завершившемся сезоне признан нападающий команды Артем Дзюба, сообщает официальный сайт клуба 31 мая.
Дзюба набрал в итоговом опросе 43,22 процента голосов респондентов, опередив Андрея Мостового (23,19) и Далера Кузяева (19,25).
В минувшем сезоне форвард провел 34 матча, забил 22 гола и сделал 8 результативных передач. Нападающий стал лучшим бомбардиром Тинькофф РПЛ — на его счету 20 мячей — а также признан лучшим игроком сезона по версии статистического портала WhoScored.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-05-31-artem-dzyuba-priznan-g-drive-luchshim-igrokom-sezona-2020-21.htm
Читайте также
Швеция вылетит с ЧМ, если не обыграет Словакию. При таком раскладе ее не спасет даже победа над Россией
1
Зачет
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю