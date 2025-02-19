Гуренко: «По подбору игроков в атаке «Локомотив» — одна из лучших команд РПЛ»

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался об отсутствии трансферов у железнодорожников.

«Ничего страшного, что «Локомотив» без трансферов. У них хороший и сбалансированный состав. Если что-то и нужно было усиливать, то это позиция центральных защитников. Но недавно купили одного, второго, третьего. Видимо, никого лучше не нашли. Сами видите статистику, столько голов пропускать, значит, проблема есть. Надо сбалансировать игру в обороне, а все остальное у «Локомотива» нормально. По подбору игроков в атаке — это одна из лучших команд РПЛ.

Центральные нападающие — слабое звено? Понятно, что хочется иметь более разнопланового нападающего. Не хочу говорить, как Лукаку, но что-то похожее. Тогда будет больше вариаций. Для чемпионата России нынешние нападающие «Локомотива» — это достаточно, а для еврокубков, конечно, нужны усиления. Но мы же там не участвуем, значит, достаточно.

Как сейчас можно говорить, что сорвавшиеся трансферы нападающих — это упущение клуба. Мы же не знаем, по каким причинам переходы сорвались. Может, там были завышенные требования футболистов. Мы точно не знаем. Как есть, так есть. Ничего критичного для «Локомотива» не вижу», — цитирует Legalbet Гуренко.

После первой части чемпионата России «Локомотив» с 35 очками занимает пятое место в турнирной таблице.