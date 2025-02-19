Черышев — о тратах «Спартака» на трансферы»: «Некрасиво по отношению к ситуации в стране»

Российский тренер Дмитрий Черышев прокомментировал трансферы «Спартака» зимой.

В зимнее трансферное окно «Спартак» официально подписал голкипера Илью Помазуна из ЦСКА, полузащитника Пабло Солари из «Ривер Плейта» и форварда греческого АЕКа Ливая Гарсию. Кроме того, сообщалось, что красно-белые ведут переговоры по переходу центрального полузащитника.

«Осталось полкруга — это в первую очередь. Во-вторых, они действительно сильные, хорошие футболисты. Но сумма реально большая. Я считаю, что это некрасиво сейчас по отношению к ситуации, которая происходит.

Ситуация в стране? Конечно. Я понимаю, что сейчас сложно развивать своих молодых футболистов, но у нас есть такая возможность», — цитирует Черышева «РБ Спорт».

«Спартак» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков в 18 турах и отстает на 2 балла от «Краснодара» и «Зенита».