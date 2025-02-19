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Черышев — о тратах «Спартака» на трансферы»: «Некрасиво по отношению к ситуации в стране»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский тренер Дмитрий Черышев прокомментировал трансферы «Спартака» зимой.

В зимнее трансферное окно «Спартак» официально подписал голкипера Илью Помазуна из ЦСКА, полузащитника Пабло Солари из «Ривер Плейта» и форварда греческого АЕКа Ливая Гарсию. Кроме того, сообщалось, что красно-белые ведут переговоры по переходу центрального полузащитника.

«Осталось полкруга — это в первую очередь. Во-вторых, они действительно сильные, хорошие футболисты. Но сумма реально большая. Я считаю, что это некрасиво сейчас по отношению к ситуации, которая происходит.

Ситуация в стране? Конечно. Я понимаю, что сейчас сложно развивать своих молодых футболистов, но у нас есть такая возможность», — цитирует Черышева «РБ Спорт».

«Спартак» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Деяна Станковича набрала 37 очков в 18 турах и отстает на 2 балла от «Краснодара» и «Зенита».

Источник: «РБ Спорт»
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Дмитрий Черышев
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РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
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Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
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ЦСКА

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