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Сегодня, 08:30

Губерниев: «Спартак» набирает очки, но демонстрирует явно не чемпионскую игру»

Дмитрий Барулев
Читать «СЭ» в
Футболисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии «СЭ» отреагировал на разгромную победу «Спартака» над «Химками» (5:0) в матче 14-го тура РПЛ.

«Победа совсем не разгромная. Она разгромная только по счету, а так «Химки» временами возили «Спартак» и должны были забить минимум три. С учетом дыр в обороне, которые есть у красно-белых, один Селихов в поле не воин с такой игрой. Но «Спартак» можно поздравить, потому что это победа без Абаскаля, и, что характерно, еще и без Промеса с Хлусевичем. В принципе, с главным «Спартак» справился. Не хочу обидеть «Химки», но когда соперник будет другой, серьезнее, то я не знаю, сколько «Спартаку» насыпят с такой игрой в обороне, с этим нужно что-то делать. Пока вопросов нет, «Спартак» очки набирает, но игру демонстрирует явно не чемпионскую. Будет соперник серьезнее — все может просто разлететься», — сказал Губерниев «СЭ».

«Спартак» набрал 29 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая лидирующему «Зениту» 4 очка.

«Химки» оставлись на 15-й позиции (9 очков). Для команды это 14-й матч подряд без побед.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Губерниев
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Филипе Силва Малком

Зенит

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