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Сегодня, 08:00

Губерниев назвал форварда «Оренбурга» Сычевого футболистом с большим потенциалом

Дмитрий Барулев
Читать «СЭ» в
Владимир Сычевой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в комментарии «СЭ» оценил игру форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого.

«Сычевой произвел самое хорошее впечатление. Игрок, нацеленный на ворота, большой молодец. «Оренбург» — команда играющая. Я, как футбольный обозреватель, совсем не удивлен тем, что происходит. Мы сегодня смотрели на игру с ЦСКА, и «Оренбург» произвел самое хорошее впечатление. И Сычевой — огромный молодец, футболист с большим потенциалом. Очень здорово, что он так раскрывается. Я за такое соперничество. Мы теперь будем следить за Сычевым с утроенным интересом. Это все повышает интерес к футболу и спорту в стране. Приятно, что «Оренбург» дарит нам такого замечательного футболиста», — сказал Губерниев «СЭ».

Владимир Сычевой сделал дубль в матче 14-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2) догнал Квинси Промеса по голам в РПЛ в сезоне-2022/23. Футболисты лидируют в списке лучших бомбардиров, они оба забили по 11 мячей.

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
Владимир Сычевой
Дмитрий Губерниев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 1 : 3
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 2 : 2
23.10 16:30
Спартак – Химки
 5 : 0
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 1 : 0
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 10
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 13 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 14 1 2
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