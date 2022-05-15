Защитник «Спартака» Маслов рассказал о сроках восстановления

Защитник «Спартака» Павел Маслов в разговоре с «СЭ» рассказал о своем восстановлении.

«Восстановление проходит стабильно, спокойно. Пока что без сроков. Буду счастлив, если буду с командой в финале кубка. В теории возможно все. Не знаю, выйду ли в этом сезоне на поле или нет. Надеюсь на скорейшее выздоровление», — сказал Маслов «СЭ».

22-летний Маслов не появлялся на поле с 10 мая 2021 года. Тогда россиянин получил травму в игре 29-го тура чемпионата России против «Химок» (2:1).

Ранее пресс-служба красно-белых сообщала, что футболист приступил к финальному этапу реабилитации.