«Урал» — «Факел»: Егорычев открыл счет в матче

Полузащитник «Урала» Андрей Егорычев на 31-й минуте открыл счет в матче с «Факелом» в 17-м туре РПЛ — 1:0.

Лазар Ранджелович забежал в штрафную, отправил мяч на дальнюю штангу, а там Егорычев набежал и замкнул в одно касание.