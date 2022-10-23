Черевченко: «Не зря Селихов признан лучшим игроком матча, у «Химок» были очень хорошие моменты»

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал поражение команды от «Спартака» (0:5) в матче 14-го тура РПЛ.

«Быстрые голы решили исход матча, хотя не зря Селихов получил лучшего игрока этого матча, потому что у «Химок» были очень хорошие моменты. Если честно, результат был ожидаем. Конечно, не такой счет, но то, что «Спартак» обыграет «Химки» — это было ожидаемо. Будут ли «Химки» дальше работать с Гогниевым? Это руководству клуба решать», — приводит слова Черевченко Vprognoze.ru

«Спартак» занимает вторую строчку турнирной таблице чемпионата России с 29 очками. «Химки» занимают 15-е место с 9 очками после 14 туров.