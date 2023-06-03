Губернатор Самарской области Азаров: «У меня нет оснований полагать, что Осинькин покинет «Крылья»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился мнением о будущем главного тренера «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

«Ничего неизвестно по поводу его ухода. Все время он говорил, что ему в клубе комфортно. Лучше задать этот вопрос самому Игорю Витальевичу или руководству. У меня нет оснований полагать, что Осинькин покинет клуб. Я бы хотел, чтобы он остался. Я верю тренеру. Перед последним туром сказал ему, чтобы он принимал все решения, они будут верные. Начались советы — может выпустить резервный состав, сохранить основу под стыки. Пораженческие настроения были недопустимы в нашей ситуации. Были приняты все правильные решения. Ребята постояли за себя и за того парня!

Наглядный пример — Женя Фролов. Он вышел и спас команду. Вся команда чувствует, что есть такой дядька, который в трудную минуту на последнем рубеже поставит заслон проискам врага!» — сказал Азаров.