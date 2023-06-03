Франсуа Камано заявил, что покидает «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано сообщил, что покинет московский клуб.

«Возможно ли, что я останусь в «Локомотиве»? Нет, я ухожу. Пока не знаю, где окажусь в следующем сезоне, посмотрим. Возможно ли, что я останусь в России? Не знаю, все возможно», — приводит «РБ Спорт» слова Камано.

Футболист перешел в «Локомотив» в августе 2020 года. В текущем сезоне 27-летний форвард сыграл в 37 матчах за железнодорожников во всех турнирах, отметился 6 голами и 4 результативными передачами. Его контракт с московской командой истекает в следующем месяце.