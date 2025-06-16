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16 июня 2025, 19:13

Губернатор Нижегородской области пожелал удачи Шпилевскому на посту главного тренера «Пари НН»

Сергей Ярошенко

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о встрече с новым главным тренером «Пари НН» Алексеем Шпилевским.

«Встретился с новым главным тренером нашего футбольного «Пари НН». Алексей Шпилевский, несмотря на молодой возраст, — тренер с большим опытом. Он сам был воспитанником европейского футбола с немецким подходом, карьеру игрока завершил из-за травмы спины. В 2006-м стал самым молодым обладателем тренерской лицензии категории «А» в Германии. Умеет работать с молодыми игроками, тренировал юношеские команды германских клубов. Есть у него и опыт побед. Смысл подхода Алексея в том, что он предоставляет игрокам свободу действий, доверяя их интуиции, и, что очень важно, проповедует интенсивный, скоростной футбол. Удачи, Алексей!» — говорится в сообщении в Telegram-канале Никитина.

16 июня нижегородский клуб объявил о подписании с 37-летним специалистом трехлетнего контракта.

Ранее Шпилевский возглавлял кипрский «Арис», с которым выиграл чемпионат и Суперкубок страны в 2023 году. Также в период с 2018 по 2021 год специалист работал в «Кайрате» и стал победителем чемпионата Казахстана в 2020 году.

Источник: Telegram-канал Глеба Никитина
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РПЛ
ФК Нижний Новгород
Алексей Шпилевский
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 И В Н П +/- О
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
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