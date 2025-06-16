Губернатор Нижегородской области пожелал удачи Шпилевскому на посту главного тренера «Пари НН»
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о встрече с новым главным тренером «Пари НН» Алексеем Шпилевским.
«Встретился с новым главным тренером нашего футбольного «Пари НН». Алексей Шпилевский, несмотря на молодой возраст, — тренер с большим опытом. Он сам был воспитанником европейского футбола с немецким подходом, карьеру игрока завершил из-за травмы спины. В 2006-м стал самым молодым обладателем тренерской лицензии категории «А» в Германии. Умеет работать с молодыми игроками, тренировал юношеские команды германских клубов. Есть у него и опыт побед. Смысл подхода Алексея в том, что он предоставляет игрокам свободу действий, доверяя их интуиции, и, что очень важно, проповедует интенсивный, скоростной футбол. Удачи, Алексей!» — говорится в сообщении в Telegram-канале Никитина.
16 июня нижегородский клуб объявил о подписании с 37-летним специалистом трехлетнего контракта.
Ранее Шпилевский возглавлял кипрский «Арис», с которым выиграл чемпионат и Суперкубок страны в 2023 году. Также в период с 2018 по 2021 год специалист работал в «Кайрате» и стал победителем чемпионата Казахстана в 2020 году.
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