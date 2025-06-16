Лесовой тренируется у Карпина

Как стало известно «СЭ», сегодня, 16 июня, Даниил Лесовой провел тренировку в составе «Динамо» под руководством Валерия Карпина — футболист вернулся из аренды в «АЕЛ». В кипрском клубе за год 27-летний полузащитник провел 30 матчей, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач.

Также из аренд вернулись Ульви Бабаев («Крылья Советов»), Станислав Бессмертный («Урал»), Иван Лепский («Сокол»), чуть позже, после молодежного чемпионата Европы, присоединится Лука Гагнидзе («Крылья Советов»). Решение о перспективах футболистов в «Динамо» примут позднее.