Алексей Шпилевский стал главным тренером «Пари НН»

«Пари НН» объявил о назначении Алексея Шпилевского главным тренером команды.

Контракт белорусского специалиста с нижегородским клубом рассчитан на три года.

Вместе со Шпилевским в тренерский штаб команды войдут Омер Эрбай, Александр Колоцей, Христос Пападопулос и Адаму Адамос.

Ранее 37-летний Шпилевский возглавлял кипрский «Арис», с которым выиграл чемпионат и Суперкубок страны в 2023 году. Также в период с 2018 по 2021 год специалист работал в «Кайрате» и стал победителем чемпионата Казахстана в 2020 году.