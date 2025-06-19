Губернатор Калининградской области: «Поддержка «Балтики» остается и со стороны региона, и от Ростеха

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о поддержке «Балтики» в новом сезоне.

«Мы вернулись в ту лигу, где мы достойны играть. Формируем состав для РПЛ. Поддержка клуба остается, как со стороны правительства, так и, самое важное, со стороны главного партнера — Ростеха. Обсуждали с Сергеем Викторовичем Чемезовым, поддержка остается», — сказал Беспрозванных «СЭ» в кулуарах ПМЭФ-2025.

По итогам сезона-2024/25 «Балтика» выиграла первую лигу и вернулась в РПЛ.