Губернатор Калининградской области о победе «Балтики» над ЦСКА: «Было много эмоций в конце»

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Балтики» над ЦСКА (1:0) в матче 21-го тура РПЛ.

«Эмоциональная, сложная игра, достойные соперники, но наши ребята показали свой боевой характер, как и всегда, и стремление к победе. По моим ощущениям, наши вели на протяжении всего матча. В конце было много эмоций, потому что чувствовали победу и ее нельзя было упускать», — сказал Беспрозванных «СЭ».

В концовке игры произошла массовая стычка с участием главных тренеров команд Андрея Талалаева и Фабио Челестини.

ЦСКА (36 очков) потерпел четвертое поражение подряд в РПЛ и опустился на пятое место в турнирной таблице. «Балтика» с 39 очками поднялась на четвертую позицию.

В следующем туре армейцы 21 марта на своем поле сыграют с махачкалинским «Динамо». «Балтика» в этот же день дома встретится с «Сочи».