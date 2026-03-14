В ЦСКА отреагировали на конфликт Челестини и Талалаева: «Клуб взбешен»

Помощник главного тренера ЦСКА Манель Экспосито прокомментировал конфликт Фабио Челестини и тренера «Балтики» Андрея Талалаева в концовке матча 21-го тура РПЛ. Игра завершилась победой калининградцев со счетом 1:0.

— Фабио не взбесился. Там все на камерах видно. Но мы оставим это без комментариев. Давайте говорить о футболе, — сказал Экспосито на пресс-конференции.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо также прокомментировал ситуацию.

«Могу сказать со стороны клуба. Если тренер не взбесился, то клуб — взбесился. Фабио пошел успокаивать ситуацию. А его дважды толкнули и еще получил красную карточку. Клуб взбешен. Об этом можно говорить», — сказал Брейдо.