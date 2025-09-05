Губернатор Федорищев рассказал о встрече с футбольным агентом Андреевым

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал свою встречу с футбольным агентом Павлом Андреевым в Москве.

«Он прилетел, мы с ним долго разговаривали. Про историю российского футбола, про его личное видение российского футбола. Мы ни о чем не договорились. Я понял, что не о чем с ним договариваться. И вообще форма «договариваться с ним» — она неприемлема. Не сошлись с ним в понимании, как нужно трансформировать финансово неуспешную историю «Крыльев Советов» в финансово успешную.

Я не хочу и не буду встречаться [с ним] больше. Мне одного раза хватило, чтобы понять все. А как там будет происходить, я думаю мы в новостях узнаем», — сказал Федорищев в интервью журналистке Ксении Штефан.

В декабре 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев передал заявление в правоохранительные органы по факту работы агентских групп в российском футболе.